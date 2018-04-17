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Наркодилера в Британии поймали по фотографии ладони в WhatsApp
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    Наркодилера в Британии поймали по фотографии ладони в WhatsApp

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    Наркодилера в Британии поймали по фотографии ладони в WhatsApp

    Москва, 17 апреля. Британские полицейские поймали наркодилера по фотографии его ладони в мессенджере WhatsApp. Снимок правоохранители обнаружили, когда анализировали его переписку с клиентами.

    Внимание полицейских привлекло фото, на котором была запечатлена ладонь наркодилера с лежащими на ней таблетками. Кадр сопровождался комментарием, где преступник уточнял у клиентов, что именно они хотят купить.

    Снимок позволил правоохранительным органам получить отпечатки пальцев наркодилера и по ним найти преступника. Им оказался 28-летний житель города Бриден, передает «Подмосковье 360». Задержанный был приговорен судом к 8,5 годам лишения свободы.

    Автор: Василий Котов
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