Донбасс: ВСУ обстреляли Луганск с целью срыва парада 9 мая

Луганск, 17 апреля. В ночь на вторник Луганск подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Соответствующую информацию приводит Луганский информационный центр.

«Киевские силовики сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая, — сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. — Вооруженные силы Украины целенаправленно произвели обстрел, чтобы сорвать проведения парада».

Как стало известно, в ходе артиллерийского обстрела значительные повреждения получил танк времен Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ во вторник утром подвергли интенсивным обстрелам контрольно- пропускной пункт «Майорск» и поселок Зайцево на севере Горловки.