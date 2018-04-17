Меню
Политика
«Дело Скрипаля» посыпалось: в Совфеде ответили на требование G7
Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля
Следующая новость
Загрузка...

    «Дело Скрипаля» посыпалось: в Совфеде ответили на требование G7

    293

    «Дело Скрипаля» посыпалось: в Совфеде ответили на требование G7

    Москва, 17 апреля. Призыв министров дипломатических ведомств G7 к России ответить по «делу Скрипалей» — это проявление «солидарности» в условиях рассыпающегося расследования. Об этом заявил во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    Российский сенатор убежден, что данная акция — всего лишь «банальная демонстрация солидарности в условиях рассыпающейся на глазах конструкции так называемых «доказательств» со стороны Лондона, передает РИА Новости.

    Он подчеркнул, что абсолютно все ответы, которые британские власти до этого момента якобы не получили, обстоятельным образом озвучены РФ и доступны как руководителям G7, так и ОЗХО.

    Косачев напомнил, что Москва не имеет и никогда не имела так называемой программы «Новичок», кроме того, РФ полностью ликвидировала запасы химического оружия, и этот процесс зарегистрирован ОЗХО.

    При этом, отметил сенатор, ни Лондон, ни Париж, ни ОЗХО не отвечают на совершенно ясные и составленные в соответствии с основополагающими положениями КЗХО вопросы.

    G7, если она хочет установить правду в этом весьма сложном и важном вопросе, нужно оказать давление прежде всего на своих же единомышленников, не позволяющих ОЗХО исполнить свои уставные обязанности и упрямо провоцирующих скандал вокруг России с заранее расписанными ролями и заранее заданным «результатом», подытожил Косачев.

    Ранее государства G7 выступили с заявлением, в котором призвали Россию «экстренно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    31
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    799
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    3024
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    3085