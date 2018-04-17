«Дело Скрипаля» посыпалось: в Совфеде ответили на требование G7

Москва, 17 апреля. Призыв министров дипломатических ведомств G7 к России ответить по «делу Скрипалей» — это проявление «солидарности» в условиях рассыпающегося расследования. Об этом заявил во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Российский сенатор убежден, что данная акция — всего лишь «банальная демонстрация солидарности в условиях рассыпающейся на глазах конструкции так называемых «доказательств» со стороны Лондона, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что абсолютно все ответы, которые британские власти до этого момента якобы не получили, обстоятельным образом озвучены РФ и доступны как руководителям G7, так и ОЗХО.

Косачев напомнил, что Москва не имеет и никогда не имела так называемой программы «Новичок», кроме того, РФ полностью ликвидировала запасы химического оружия, и этот процесс зарегистрирован ОЗХО.

При этом, отметил сенатор, ни Лондон, ни Париж, ни ОЗХО не отвечают на совершенно ясные и составленные в соответствии с основополагающими положениями КЗХО вопросы.

G7, если она хочет установить правду в этом весьма сложном и важном вопросе, нужно оказать давление прежде всего на своих же единомышленников, не позволяющих ОЗХО исполнить свои уставные обязанности и упрямо провоцирующих скандал вокруг России с заранее расписанными ролями и заранее заданным «результатом», подытожил Косачев.

Ранее государства G7 выступили с заявлением, в котором призвали Россию «экстренно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».