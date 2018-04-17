Украинские силовики обстреляли КПП «Майорск» на севере Горловки

Донецк, 17 апреля. ВСУ во вторник утром подвергли интенсивным обстрелам контрольно- пропускной пункт «Майорск» и поселок Зайцево на севере Горловки.

Об этом сообщают СМИ ДНР со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Горловки Ивана Приходько. Отмечается, что украинские силовики начали обстреливать Зайцево во вторник утром. Было зафиксировано «свыше 50 прилетов из тяжелого вооружения».

При этом под огонь киевских военных попал контрольно-пропускной пункт «Майорск». Приходько добавил, что в результате прямого попадания сильные повреждения получил дом по улице Полетаева.

ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР. Информации о жертвах и раненных пока нет. Напомним, ранее на территории был введен режим прекращения огня. Он заработал с 30 марта.