Семь горняков пострадали при взрыве шахты в Донецкой области

Киев, 17 апреля. При взрыве в шахте на подконтрольной Киеву территории Донецкой области пострадали семь горняков, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Взрыв в шахте «Покровская» в поселке Удачное произошел поздно вечером в понедельник на глубине 470 метров. По данным ведомства, взорвалась воздушно-метановая смесь. В результате взрыва пострадали семь человек, они были госпитализированы.

Как уточняется, погибших в результате произошедшего нет. Аварийно-спасательные работы проводились шестью отделениями государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля Украины.

В марте, как сообщало URA.RU, в заброшенной шахте на Урале пропали три человека. Мужчины хотели добыть металл, чтобы затем сдать его в пункт приема.