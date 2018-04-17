Меню
Происшествия
Семь горняков пострадали при взрыве шахты в Донецкой области
Общество
Школу в Екатеринбурге закрыли из-за кишечной палочки
Следующая новость
Загрузка...

    Семь горняков пострадали при взрыве шахты в Донецкой области

    59

    Семь горняков пострадали при взрыве шахты в Донецкой области

    Киев, 17 апреля. При взрыве в шахте на подконтрольной Киеву территории Донецкой области пострадали семь горняков, сообщает госслужба Украины по ЧС.

    Взрыв в шахте «Покровская» в поселке Удачное произошел поздно вечером в понедельник на глубине 470 метров. По данным ведомства, взорвалась воздушно-метановая смесь. В результате взрыва пострадали семь человек, они были госпитализированы.

    Как уточняется, погибших в результате произошедшего нет. Аварийно-спасательные работы проводились шестью отделениями государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля Украины.

    В марте, как сообщало URA.RU, в заброшенной шахте на Урале пропали три человека. Мужчины хотели добыть металл, чтобы затем сдать его в пункт приема.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    31
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    818
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    3080
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    3107