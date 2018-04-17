Милонов отреагировал на заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

Официальный Киев не заинтересован в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, соответствующее мнение озвучил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

«Минские соглашения не выполняются до сегодняшнего дня. Наступил режим тишины, но тем не менее Украина не разработала закон о выборах в Донбассе», — заявил политик.

Он добавил, что украинский режим так и не предложил поправок в действующее законодательство, предусматривающих амнистию для жителей ДНР и ЛНР. По его мнению, гражданская война выгодна властям.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Киеву невыгодно прекращение активных боевых действий на юго-востоке.

«Ведь именно за это им и выделяют деньги, именно этот конфликт делает действующую власть Украины востребованной. Если Украина прекратит войну с собственным народом, то она превратится в обычную страну-попрошайку, которых на земном шаре очень много», — отметил парламентарий.

Собеседник агентства добавил, что стран, рассчитывающих получить финансовую помощь от США, более чем достаточно.

«Пока украинские власти воюют с собственным народом и выдают всему миру картинку со своими напыщенными военнослужащими, стреляющими неизвестно куда, то они являются не просто попрошайками, а попрошайками, ведущими войну с «российскими оккупантами». И им за это платят. И до тех пор, пока за это будут платить, они будут продолжать это делать», — продолжает народный избранник.

В завершение Виталий Милонов напомнил, что авторами и заказчиками конфликта на востоке Украины является даже не действующий киевский режим, а Соединенные Штаты Америки.