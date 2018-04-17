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Милонов отреагировал на заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе
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    Милонов отреагировал на заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

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    Милонов отреагировал на заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

    Официальный Киев не заинтересован в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, соответствующее мнение озвучил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

    «Минские соглашения не выполняются до сегодняшнего дня. Наступил режим тишины, но тем не менее Украина не разработала закон о выборах в Донбассе», — заявил политик.

    Он добавил, что украинский режим так и не предложил поправок в действующее законодательство, предусматривающих амнистию для жителей ДНР и ЛНР. По его мнению, гражданская война выгодна властям.

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Киеву невыгодно прекращение активных боевых действий на юго-востоке.

    «Ведь именно за это им и выделяют деньги, именно этот конфликт делает действующую власть Украины востребованной. Если Украина прекратит войну с собственным народом, то она превратится в обычную страну-попрошайку, которых на земном шаре очень много», — отметил парламентарий.

    Милонов отреагировал на заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе

    Собеседник агентства добавил, что стран, рассчитывающих получить финансовую помощь от США, более чем достаточно.

    «Пока украинские власти воюют с собственным народом и выдают всему миру картинку со своими напыщенными военнослужащими, стреляющими неизвестно куда, то они являются не просто попрошайками, а попрошайками, ведущими войну с «российскими оккупантами». И им за это платят. И до тех пор, пока за это будут платить, они будут продолжать это делать», — продолжает народный избранник.

    В завершение Виталий Милонов напомнил, что авторами и заказчиками конфликта на востоке Украины является даже не действующий киевский режим, а Соединенные Штаты Америки.

    «Ну и что, что погибнут люди? Когда американцев это смущало?» — резюмировал депутат Госдумы.

    Автор: Михаил Блинов
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