Милонов отреагировал на заявление депутата Рады о нежелании Киева прекращать войну в Донбассе
Официальный Киев не заинтересован в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, соответствующее мнение озвучил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.
«Минские соглашения не выполняются до сегодняшнего дня. Наступил режим тишины, но тем не менее Украина не разработала закон о выборах в Донбассе», — заявил политик.
Он добавил, что украинский режим так и не предложил поправок в действующее законодательство, предусматривающих амнистию для жителей ДНР и ЛНР. По его мнению, гражданская война выгодна властям.
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Киеву невыгодно прекращение активных боевых действий на юго-востоке.
«Ведь именно за это им и выделяют деньги, именно этот конфликт делает действующую власть Украины востребованной. Если Украина прекратит войну с собственным народом, то она превратится в обычную страну-попрошайку, которых на земном шаре очень много», — отметил парламентарий.
Собеседник агентства добавил, что стран, рассчитывающих получить финансовую помощь от США, более чем достаточно.
«Пока украинские власти воюют с собственным народом и выдают всему миру картинку со своими напыщенными военнослужащими, стреляющими неизвестно куда, то они являются не просто попрошайками, а попрошайками, ведущими войну с «российскими оккупантами». И им за это платят. И до тех пор, пока за это будут платить, они будут продолжать это делать», — продолжает народный избранник.
В завершение Виталий Милонов напомнил, что авторами и заказчиками конфликта на востоке Украины является даже не действующий киевский режим, а Соединенные Штаты Америки.
«Ну и что, что погибнут люди? Когда американцев это смущало?» — резюмировал депутат Госдумы.