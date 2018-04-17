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Американские эксперты назвали корабли США «кучей мусора»
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    Американские эксперты назвали корабли США «кучей мусора»

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    Американские эксперты назвали корабли США «кучей мусора»

    Вашингтон, 17 апреля. Американские военные эксперты назвали прибрежные боевые корабли США «плавающей кучей мусора». Специалисты из Морского института ВМС США признали, что моряки не смогут оперативно развернуть ни одно судно.

    Таким образом, как сообщают американские СМИ, эксперты заявили о провале американской программы прибрежных боевых кораблей LCS (Littoral Combat Ship). Они отметили, что из-за неудачной конструкции корабли практически не способны отразить атаку противокорабельных ракет, расходуют много топлива и оснащены неэффективной радарной системой.

    Суда класса LCS находятся в эксплуатации уже 16 лет, в них было вложено около миллиарда долларов, уточняет «Пятый канал».

    Ранее, как сообщало URA.RU, во время своего первого похода во льдах у Канады застрял новый американский боевой корабль USS Little Rock.

    Автор: Василий Котов
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