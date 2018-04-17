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Санкции США против России нанесут удар по экономике Германии — СМИ
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    Санкции США против России нанесут удар по экономике Германии — СМИ

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    Санкции США против России нанесут удар по экономике Германии — СМИ

    Берлин, 17 апреля. Немецкой издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет, что экономика Германии окажется под ударом и понесет серьезные убытки из-за новых санкций США против России. Как считают эксперты Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), из-за только одного отказа от новых сделок в долгосрочной перспективе под угрозой окажутся проекты общей стоимостью несколько миллиардов евро, в краткосрочной немецкая экономика понесет урон в несколько сотен миллионов евро.

    По словам председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиаса Шеппа, азиатские компании, в особенности китайские, постепенно заполнят освободившуюся нишу, если деятельность американских и немецких компаний в России будет дальше усложняться. 

    «Непонятно, как более тесное сотрудничество «русского медведя» и «китайского дракона» в долгосрочной перспективе должно служить интересам Запада», — отметил Шепп.

    Как напоминает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, в последнем санкционном списке США оказались российские фирмы и их представители, с компании ФРГ ведут тесное сотрудничество: в их числе, например, «Ренова», «Газпром», РУСАЛ и ГАЗ.

    Кроме того, последние несколько лет предприятия ФРГ активно инвестировали в российскую экономику, несмотря на санкции и благодаря улучшенным инвестиционным условиям, передает RT.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций против России.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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