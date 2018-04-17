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Родственница Скрипалей не верит в подлинность обращения Юлии
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    Родственница Скрипалей не верит в подлинность обращения Юлии

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    Родственница Скрипалей не верит в подлинность обращения Юлии

    Москва, 17 апреля. Родственница бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Виктория Скрипаль не верит в обращение своей двоюродной сестры и не планирует прекращать попытки отправиться к ним в Великобританию.

    «Вы считаете, что я должна увидеть ее обращение, написанное формальным языком и поверить ему? Нет. Это было даже не видеообращение. Почему я должна им верить?» — передает слова Виктории агентство «Интерфакс».

    После второго обращения за визой 11 апреля Виктория не получала ответа из британского посольства в Москве. Британские власти по неясным причинам выступают против видеообращения, поскольку они до этого момента не взяли английского корреспондента и не провели с Юлией прямого эфира, полагает родственница Скрипалей.

    Ранее Юлию Скрипаль выписали из медицинской клиники, отец девушки поэтапно идет на поправку.

    Родственница Скрипалей не верит в подлинность обращения Юлии

    Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Лондон заявил, что к инциденту причастна Россия. Москва категорически отвергает данные обвинения и просит предоставить доказательства.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 апреля заявил, что выводы уполномоченной ОЗХО лаборатории в Шпице указывают на сходство симптомов отравления Скрипалей с симптомами воздействия химического вещества BZ, которое стояло на вооружении стран Северного альянса — США и Великобритании — и никогда не производился на территории России.

    Автор: Дана Балан
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