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На Украине ликвидировали единственный факультет авиации и космоса
Общество
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    На Украине ликвидировали единственный факультет авиации и космоса

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    На Украине ликвидировали единственный факультет авиации и космоса

    Киев, 17 апреля. В Киевском политехническом университете ликвидировали факультет авиационных и космических систем, выпускавший, в том числе, специалистов ракетно-космической отрасли Украины.

    Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам социальной политики, экс-депутат Украины Андрей Павловский. Он отметил, что недавно отмечали праздник работников этой отрасли, а незадолго до этого был ликвидирован единственный факультет, который готовил специалистов профиля на Украине.

    Как пишут украинские СМИ, в самом университете также подтвердили эту информацию. Причины ликвидации факультета пока неизвестны.

    Как ранее писала «Газета.ru», президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина достигла значительных успехов в деле освоения межзвездного пространства и является «космической державой».

    На Украине ликвидировали единственный факультет авиации и космоса

    Автор: Анна Иванова
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