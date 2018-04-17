Трамп испытывает проверенный подход к Путину: почему США приостановили введение санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился остановить введение новых антироссийских санкций. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения», — пишет издание Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Как ранее сообщала «Газета.ru», новые санкции Соединенных Штатов в отношении России будут касаться компаний, которые поставляли в Сирийскую Арабскую Республику (САР) технологии, якобы способствовавшие производству химического оружия. Никаких доказательств правомерности этих обвинений США как обычно не предоставили. Более того, Сирия и Россия заявили об инсценировке применения отравляющих веществ в сирийском городе Дума, после которой США и их союзники нанесли ракетный удар по САР.

Сложное положение

Политолог Юрий Якорь прокомментировал ФАН информацию американских СМИ.

«Трамп находится в сложном положении, его сотрудники каждый день пытаются наказать Россию, найти русского под своей кроватью и наказать его. Это понятно их избирателю, который либо до сих пор живет в 80-х, либо считает американский вариант демократии с гей-браками, борьбой с харассментом и поддержкой нелегальной миграции высшей точкой истории, которая должна быть во всем мире. Трампу же на днях предстоит встречаться с Владимиром Путиным и о чем-то договариваться. На фоне санкций это делать не слишком удобно. Вот и приходится маневрировать», — пояснил Юрий Якорь.

Эксперт не стал делать прогнозов в американо-российских отношения, так как отношения между Россией и США — это следствие внутренней политики двух стран.

«Я не готов предсказать даже поведение России, так как при новом кабинете министров сильно могут измениться приоритеты. Если российский пакет санкций, который предлагает Дума, будет введен, то отношения будут только ухудшаться. И очень быстро. Но всегда существует вероятность, что личная симпатия двух лидеров победит воинственность (и глупость) их соратников», — резюмировал политолог.

Двойственная позиция

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что с момента своего избрания президент Трамп занимает крайне двойственную позицию по отношению к России. То он говорит о необходимости улучшения взаимодействия с Москвой и обещает «поладить» с президентом Путиным, ругая своего предшественника Барака Обаму и его госсекретаря Хиллари Клинтон за неправильную политику в этом направлении; то обвиняет Россию во всех смертных грехах и ведет себя так, что порой создается впечатление, что именно Клинтон выиграла президентские выборы в 2016 году и именно она сидит сейчас в Белом доме и определяет внутреннюю политику США.

«Амбивалентность Трампа к России объясняется, как кажется, двумя основными факторами. Во-первых, его специфическими навыками жесткого переговорщика, который устрашает своего партнера по максимуму, а затем, когда партнер уже готовится к самому худшему, чуть-чуть ослабляет давление, что у партнера, учитывая обстоятельства, вызывает эйфорическую реакцию и он соглашается даже на плохие (но не самые плохие) условия, предлагаемые Трампом. Один из примеров такой тактики — ситуация с Северной Кореей. Трамп дошел до того, что, казалось бы, вот-вот отдаст приказ о ракетно-бомбовых ударах по Пхеньяну, чем вынудил Кима к прямым переговорам с руководством Южной Кореи. Когда эти переговоры начались, Трамп снизил воинственность своей риторики, при этом даже не намекая на возможность снятия санкций с КНДР. В итоге оказалось, что из ничего (угроз, за которыми, возможно, ничего не стояло) получил нечто (улучшение перспектив мирного урегулирования на Корейском полуострове). С Россией, похоже, президент Трамп, готовящийся к встрече с президентом Путиным, пробует тот же самый подход», — рассказал Станислав Бышок.

По словам эксперта, второй фактор амбивалентности Трампа — это, конечно, влияние той группы, которую называют «партией войны» или «ястребами». Она глубоко укоренена и в Республиканской партии, и в системах военно-промышленного комплекса. Если нет конфронтации с Россией, следовательно, резко уменьшается пространство лоббизма новых оборонных заказов, а необходимость в «ястребах» у государства в целом постепенно отпадает.