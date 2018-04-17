Гройсман оценил экономические последствия от выхода Украины из СНГ

Киев, 17 апреля. Прекращение сотрудничества Украины с СНГ не повлияет на экономику страны. Соответствующее мнение выразил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику», — сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, у стран с общей границей «какие-то торговые связи тоже есть».

Политик добавил, что в данный момент украинское министерство иностранных дел готовит документы о выходе страны из СНГ. Потом их обсудят в правительстве страны.

Ранее Порошенко дал поручению правительству страны начать процедуру официального выхода страны из СНГ. Он также поручил закрыть украинское представительство при СНГ в Минске. Накануне Порошенко дал поручение кабмину страны расторгнуть ряд договоров со странами СНГ.

Во вторник В Киеве объяснили Порошенко, как Украина может выйти из СНГ.