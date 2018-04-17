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Нефть дорожает из-за возможных перебоев в поставках
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    Нефть дорожает из-за возможных перебоев в поставках

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    Нефть дорожает из-за возможных перебоев в поставках

    Нью-Йорк, 17 апреля. Мировые цены на нефть во вторник увеличиваются, так как инвесторы ожидают вероятных нарушений в поставках по причине обстановки на Ближнем Востоке, отношений США и Ирана и кризиса в Венесуэле. Об этом свидетельствуют данные торгов.

    Отмечается, что по состоянию на 08.33 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,31%, и составила 71,64 доллара за бочку, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,45%, до 66,52 доллара за баррель.

    Главная поддержка нефтяным ценам исходит из рисков обострения ситуации на Ближнем Востоке, угроз новых американских санкций против Тегерана и сокращения добычи нефти в Венесуэле из-за экономического кризиса.

    Согласно данным доклада ОПЕК за апрель, добыча нефти в Венесуэле продолжает обваливаться, обновляя многолетние антирекорды, — в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей.

    Автор: Дана Балан
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