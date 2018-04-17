Премьер Украины Гройсман признался, что готов к отставке

Киев, 17 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что готов к отставке и не боится потерять должность.

По его словам, вопрос об отставке министров и премьера на основе отчета о работе правительства могут поднять все желающие, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

«Если у кого-то есть, то выходите и заявляйте, — я готов буду дать ответ. <…> Я не боюсь потерять свою должность», — отметил Гройсман.

Напомним, в настоящее время уровень доверия граждан центральной власти на Украине снизился до критических отметок. Это неоднократно отмечали социологи. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на «неподъемный внешний долг» страны.