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Украина
Премьер Украины Гройсман признался, что готов к отставке
Украина
Премьер Украины Гройсман признался, что готов к отставке
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    Премьер Украины Гройсман признался, что готов к отставке

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    Премьер Украины Гройсман признался, что готов к отставке

    Киев, 17 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что готов к отставке и не боится потерять должность.

    По его словам, вопрос об отставке министров и премьера на основе отчета о работе правительства могут поднять все желающие, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    «Если у кого-то есть, то выходите и заявляйте, — я готов буду дать ответ. <…> Я не боюсь потерять свою должность», — отметил Гройсман.

    Напомним, в настоящее время уровень доверия граждан центральной власти на Украине снизился до критических отметок. Это неоднократно отмечали социологи. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на «неподъемный внешний долг» страны.

    Автор: Василий Котов
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