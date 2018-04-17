Меню
Украина
Конституционный суд Украины потребовал лишить русский язык «особого статуса»
Происшествия
Серьезный пожар произошел в ТЦ «Фокус» в Архангельске
Следующая новость
Загрузка...

    Конституционный суд Украины потребовал лишить русский язык «особого статуса»

    54

    Конституционный суд Украины потребовал лишить русский язык «особого статуса»

    Киев, 17 апреля. Украинское руководство после признания «языкового закона» неконституционным должно пересмотреть свое решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и урегулировать эту сферу в соответствии с конституцией.

    Об этом рассказал глава конституционного суда Украины Станислав Шевчук. Как пишут украинские СМИ, по его словам, решение русского языка как регионального в Николаевской области нужно пересмотреть. Он уточнил, что принимать решение, основываясь на законе об основах языковой политики, утратившим силу, нельзя.

    Он также подчеркнул, что в законодательстве возникла дыра. Напомним, Конституционный суд Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Позже стало известно, что Николаевский областной совет не смог отменить свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

    Конституционный суд Украины потребовал лишить русский язык «особого статуса»

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    542
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    2561
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    2779
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    767