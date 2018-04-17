Конституционный суд Украины потребовал лишить русский язык «особого статуса»

Киев, 17 апреля. Украинское руководство после признания «языкового закона» неконституционным должно пересмотреть свое решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и урегулировать эту сферу в соответствии с конституцией.

Об этом рассказал глава конституционного суда Украины Станислав Шевчук. Как пишут украинские СМИ, по его словам, решение русского языка как регионального в Николаевской области нужно пересмотреть. Он уточнил, что принимать решение, основываясь на законе об основах языковой политики, утратившим силу, нельзя.

Он также подчеркнул, что в законодательстве возникла дыра. Напомним, Конституционный суд Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Позже стало известно, что Николаевский областной совет не смог отменить свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.