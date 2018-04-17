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Экс-глава Рады признал, что все решения за Украину принимают США
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    Экс-глава Рады признал, что все решения за Украину принимают США

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    Экс-глава Рады признал, что все решения за Украину принимают США

    Киев, 17 апреля. Экс-глава Верховной рады Украины Александр Мороз признал, что украинская власть находится под внешним управлением со стороны Государственного департамента США. По его словам, желания самой Украины сегодня не значат ничего, поскольку все решения за нее принимаются в Вашингтоне.

    «Донбасс, безусловно, вернется в состав Украины, но нынешняя власть в этом не заинтересована, потому что она выполняет внешние указания в этом вопросе, — выразил мнение чиновник, комментируя планы главы МВД Украины Арсена Авакова по реинтеграции Донбасса. — Она управляема извне».

    Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал заявление американских властей о поставках оружия на Украину. По его мнению, это делает страну «передовой траншеей в системе обороны США».

    Автор: Тимур Румянцев
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