Суд приговорил к 4,5 годам колонии виновника крушения Ил-18 в Якутии

Якутск, 17 апреля. Якутский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года колонии обвиняемого по делу о крушении военного воздушного судна Ил-18 в Якутии.

В приговоре говорится, что 19 декабря 2016 года руководитель полетами аэродрома «Тикси» офицер Ахмедов распорядился о снижении Ил-18 ниже рекомендованной безопасной высоты полетов.

В результате воздушное судно рухнуло на землю и разрушилось. В крушении погиб один офицер, 37 военных получили ранения, передает телеканал «360».

Суд постановил заключить под стражу Ахмедова сроком на 4 года 6 месяцев в колонии-поселении.