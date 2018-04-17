Суд приговорил к 4,5 годам колонии виновника крушения Ил-18 в Якутии
Якутск, 17 апреля. Якутский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года колонии обвиняемого по делу о крушении военного воздушного судна Ил-18 в Якутии.
В приговоре говорится, что 19 декабря 2016 года руководитель полетами аэродрома «Тикси» офицер Ахмедов распорядился о снижении Ил-18 ниже рекомендованной безопасной высоты полетов.
В результате воздушное судно рухнуло на землю и разрушилось. В крушении погиб один офицер, 37 военных получили ранения, передает телеканал «360».
Суд постановил заключить под стражу Ахмедова сроком на 4 года 6 месяцев в колонии-поселении.
«Помимо этого гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Министерства обороны России 23 528 764 рубля 59 копеек в счет утраченного Ил-18», — зачитал приговор судья.