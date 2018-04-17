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Послы РФ, Палестины и Ирана посетили посла Сирии в КНДР в знак солидарности после удара Запада
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    Послы РФ, Палестины и Ирана посетили посла Сирии в КНДР в знак солидарности после удара Запада

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    Послы РФ, Палестины и Ирана посетили посла Сирии в КНДР в знак солидарности после удара Запада

    Пхеньян, 17 апреля. Послы России, Палестины и Ирана посетили своего коллегу из Сирии в Пхеньяне в знак солидарности с сирийским народом после удара западных стран по правительственным объектам.

    Об этом сообщает в Facebook посольство РФ в КНДР. Отмечается, что аккредитованные в Северной Корее послы нескольких стран вместе с супругами посетили резиденцию посла Сирийской Арабской Республики Таммама Сулеймана в КНДР.

    Они выразили солидарность с народом Сирии, который много лет ведет борьбу с террористами «в условиях неприкрытой агрессии со стороны ряда западных стран, грубо попирающих международное право». Российские дипломаты при этом подчеркнули, что общение с сирийским послом внушило оптимизм и веру в окончательную победу, восстановлении мира в государстве.

    Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском. При этом не было доказательств применения хлора против мирного населения в городе Дума. В Москве неоднократно подчеркивали, что информация является вбросом и провокацией боевиков.

    Послы РФ, Палестины и Ирана посетили посла Сирии в КНДР в знак солидарности после удара Запада

    Автор: Анна Иванова
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