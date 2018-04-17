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Трампу не дали изучить изъятые у его адвоката документы
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    Трампу не дали изучить изъятые у его адвоката документы

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    Трампу не дали изучить изъятые у его адвоката документы

    Вашингтон, 17 апреля. Президенту США Дональду Трампу не дали изучить документы, изъятые ранее у его адвоката Майкла Коэна, раньше прокуратуры. Соответствующее решение принял федеральный окружной суд района Манхэттен, передает телеканал Fox News.

    Коэн подозревается в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях в рамках избирательной кампании Трампа. Электронные носители, включая мобильные телефоны и жесткие диски, а также порядка десяти ящиков с документами у адвоката изъяли в начале апреля.

    Предполагается, что среди документов есть переписка Коэна с Трампом, а также бумаги, якобы подтверждающие, что порноактрисе Стефани Клиффорд были выплачены деньги за неразглашение о ее интимной связи с президентом США.

    Юристы Трампа просили суд предоставить возможность ознакомиться с документами до прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорка. Однако суд просьбу отклонил, заявив, что сначала с документами ознакомятся независимые юристы, которые примут решения о том, какие сведения следует оставить конфиденциальными.

    Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, порноактриса Стефани Клиффорд, утверждающая об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, подала на него в суд. Трамп опроверг слова Клиффорд и выиграл дело в суде.

    Автор: Василий Котов
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