Свобода слова для своих: Азаров прокомментировал продление ареста журналисту Муравицкому

Киев, 17 апреля. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров на странице в Facebook прокомментировал продление ареста журналисту Василию Муравицкому.

«Справедливый», но ручной, суд киевского режима еще на 2 месяца продлил арест журналисту Василию Муравицкому. Таким образом, уже 8 месяцев журналист находится в тюрьме по стандартным обвинениям в «госизмене», — написал экс-премьер в социальной сети.

Напомним, что житомирского репортера арестовали в начале августа прошлого года. Как тогда писал Центр свободы слова, журналиста стандартно обвинили в госизмене только за то, что он комментировал события на Украине оппозиционным СМИ.

«О его судьбе знают все в Европе, включая мелких клерков в канцелярии Меркель. Однако полное молчание, нет ни врачей из «Шарите», нет никаких заявлений», — комментирует происходящее бывший председатель украинского правительства.