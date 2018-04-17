Свобода слова для своих: Азаров прокомментировал продление ареста журналисту Муравицкому
Киев, 17 апреля. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров на странице в Facebook прокомментировал продление ареста журналисту Василию Муравицкому.
«Справедливый», но ручной, суд киевского режима еще на 2 месяца продлил арест журналисту Василию Муравицкому. Таким образом, уже 8 месяцев журналист находится в тюрьме по стандартным обвинениям в «госизмене», — написал экс-премьер в социальной сети.
Напомним, что житомирского репортера арестовали в начале августа прошлого года. Как тогда писал Центр свободы слова, журналиста стандартно обвинили в госизмене только за то, что он комментировал события на Украине оппозиционным СМИ.
«О его судьбе знают все в Европе, включая мелких клерков в канцелярии Меркель. Однако полное молчание, нет ни врачей из «Шарите», нет никаких заявлений», — комментирует происходящее бывший председатель украинского правительства.
«Свобода слова признается только для своих, а для чужих лучшим местом проживания считается либо тюрьма, либо изгнание. И все-таки я верю, что Муравицкий будет на свободе, он выйдет на нее так же, как и вся Украина станет свободной», — резюмирует Николай Азаров.