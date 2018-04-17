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В России могут ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
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    В России могут ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах

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    В России могут ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах

    Москва, 17 апреля. В России могут запретить продажу микродолей в домах и квартирах и ограничить право собственников жилых помещений на регистрацию третьих лиц. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме, сообщают «Известия».

    Согласно инициативе, собственников жилья лишат права прописывать в доме или квартире третьих лиц, если на каждого проживающего в помещении будет приходиться площадь, меньше учетной нормы. В Москве такая норма составляет 10 квадратных метров на человека. В ряде регионов России показатель составляет 15 кв. м. Ограничение авторы законопроекта предлагают не распространять на супругов и детей собственников.

    Также инициатива предусматривает запрет на продажу микродолей жилья. Например, на сотую часть дома или квартира.

    По данным издания, инициативу законодателей готовы поддержать в правительстве.

    Автор: Виталий Малясев
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