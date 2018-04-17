Эксперт напомнил Киеву, что украинская ГТС находится в «аховом состоянии»

Киев, 17 апреля. В Киеве никто не думает о будущем газораспределительной системы Украины после того, как действующий контракт на транзит российского газа прекратится, а Москва запустит газопровод «Северный поток-2».

Об этом на пресс-конференции рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. По его словам, украинские политики даже не пытаются заглянуть на 2–3 года вперед. Он уточнил, что «Северный поток-2» обязательно будет реализован.

Землянский задался вопросом, каким образом Киев будет обеспечивать украинских потребителей газом в случае снижения транзита. При этом он напомнил, что речь идет о более чем половине областей Украины, начиная с Киевской области.

Эксперт подчеркнул, что на сегодня у Киева нет ответа на вопрос, каким образом будет функционировать ГТС Украины и, соответственно, газораспределительная система в новых условиях. По словам спикера, ГТС Украины находится в «аховом состоянии»: около 18 тысяч километров газопроводов самортизированы на 100% и требуют замены, около четырех тысяч километров труб находятся в аварийном состоянии.