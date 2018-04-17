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Премьер Японии вылетел в США для обсуждения проблемы КНДР с Трампом
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    Премьер Японии вылетел в США для обсуждения проблемы КНДР с Трампом

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    Премьер Японии вылетел в США для обсуждения проблемы КНДР с Трампом

    Москва, 17 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник вылетел в США, чтобы обсудить проблему Северной Кореи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщается на сайте японского правительства.

    В ходе встречи главы государств обсудят методы урегулирования проблемы КНДР, содействие США при разрешении вопроса похищенных северокорейскими спецслужбами граждан Японии, а также экономическое сотрудничество Токио и Вашингтона.

    Перед вылетом Абэ подчеркнул, что Япония и США намерены продолжить политику давления на Северную Корею «с целью полного ее отказа от ядерного и ракетного вооружения», передает RT.

    «Относительно проблемы вокруг КНДР и по поводу экономических вопросов я хотел бы подтвердить сотрудничество между Японией и США, а также продемонстрировать тесную связь японо-американского альянса», — отметил Абэ.

    Напомним, визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США пройдет с 17 по 19 апреля. С Трампом он встретится во Флориде. В рамках встречи Абэ и Трамп также намерены сыграть партию в гольф. Как писала «Газета.ру», о необходимости решить проблему похищенных японских граждан Абэ заявил ранее на встрече с главой национального агентства разведки Южной Кореи, призвав Пхеньян подкреплять слова действиями.

    Автор: Василий Котов
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