Опубликовано видео разгона 5007-сильного гиперкара от Devel

Дубай, 17 апреля. На видеохостинге YuoTube опубликовано видео разгона гиперкара Devel Sixteen, который оснащен двигателем мощностью 5007 лошадиных сил.

При этом, как заявлено в описании к ролику, во время разгона использовалась лишь пятая часть от максимальной мощности мотора. При этом, как было анонсировано ранее, авто может разгоняться до скорости 100 км/ч в течение 1,8 секунды.

Пару слов о технических характеристиках Devel Sixteen: авто оснащено двигателем с четырьмя турбинами и пиковым моментом в 4771 Нм. Заявленная максимальная скорость — свыше 515 километров в час. Цена такого чудо-агрегата — около двух миллионов долларов.