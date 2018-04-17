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Опубликовано видео разгона 5007-сильного гиперкара от Devel
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    Опубликовано видео разгона 5007-сильного гиперкара от Devel

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    Опубликовано видео разгона 5007-сильного гиперкара от Devel

    Дубай, 17 апреля. На видеохостинге YuoTube опубликовано видео разгона гиперкара Devel Sixteen, который оснащен двигателем мощностью 5007 лошадиных сил.

    При этом, как заявлено в описании к ролику, во время разгона использовалась лишь пятая часть от максимальной мощности мотора. При этом, как было анонсировано ранее, авто может разгоняться до скорости 100 км/ч в течение 1,8 секунды.

    Пару слов о технических характеристиках Devel Sixteen: авто оснащено двигателем с четырьмя турбинами и пиковым моментом в 4771 Нм. Заявленная максимальная скорость — свыше 515 километров в час. Цена такого чудо-агрегата — около двух миллионов долларов.

    Автор: Константин Терехов
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