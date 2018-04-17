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Новый Volkswagen Golf заметили на дорожных тестах
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    Новый Volkswagen Golf заметили на дорожных тестах

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    Новый Volkswagen Golf заметили на дорожных тестах

    Берлин, 17 апреля. Немецкий автомобильный производитель Volkswagen летом 2019 года запустит продажи нового поколения одной из своих самых популярных моделей Golf.

    Об этом говорится в сообщении компании. Как пишут западные СМИ, фотошпионы заметили новую машину Golf на дорожных тестах. Как отмечают эксперты, восьмое поколение автомобиля имеет небольшое дизайнерское сходство с лифтбэком Arteon и у кроссовером Touareg. При этом, как считают специалисты, не исключено использование некоторых деталей от Golf GTE Sport.

    Новый Volkswagen Golf заметили на дорожных тестах

    Автоэксперты ожидают, что за основу нового Golf разработчики возьмут модернизированную модульную платформу MQB. Благодаря ей, машина станет значительно легче, на 70 килограммов. При этом автомобиль получит гибридную силовую установку.

    Новый Volkswagen Golf заметили на дорожных тестах

    Автор: Анна Иванова
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