На Первом канале запустят шоу «Голос» для пенсионеров

Москва, 17 апреля. Первый канал анонсировал запуск шоу «Голос. 60+», в котором блеснуть талантом смогут представители старшего поколения. Об этом сообщается на странице телеканала в социальной сети Instagram.

Первый канал уже начал собирать анкеты от желающих принять участие в проекте. Параллельно с шоу для тех, кому «за 60», также собирают анкеты от желающих поучаствовать в шоу «Голос» в привычном формате.

«Участвуйте в кастинге шоу «Голос» (от 17 лет) и «Голос 60+» (от 60 лет)! Если вы любите и умеете петь», — сообщает телеканал.

О дате старта нового проекта пока не сообщается.