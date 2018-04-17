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На Первом канале запустят шоу «Голос» для пенсионеров
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    На Первом канале запустят шоу «Голос» для пенсионеров

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    На Первом канале запустят шоу «Голос» для пенсионеров

    Москва, 17 апреля. Первый канал анонсировал запуск шоу «Голос. 60+», в котором блеснуть талантом смогут представители старшего поколения. Об этом сообщается на странице телеканала в социальной сети Instagram.

    Первый канал уже начал собирать анкеты от желающих принять участие в проекте. Параллельно с шоу для тех, кому «за 60», также собирают анкеты от желающих поучаствовать в шоу «Голос» в привычном формате.

    «Участвуйте в кастинге шоу «Голос» (от 17 лет) и «Голос 60+» (от 60 лет)! Если вы любите и умеете петь», — сообщает телеканал.

    О дате старта нового проекта пока не сообщается.

    Автор: Виталий Малясев
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