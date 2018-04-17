Ученые из России научились очищать воду от примесей с помощью взрывов

Томск, 17 апреля. Исследователи из Томского политехнического университета предложили необычный и высокоэффективный способ очищения загрязненной воды от примесей с использованием взрывного распыления и испарения.

Проблема эффективного очищения загрязненной воды в настоящее время является чрезвычайно важной для всего мира, уверен руководитель научной группы ТПУ Павел Стрижак, ведь к 2030 году почти половина жителей Земли будет жить с угрозой нехватки воды, а уже сейчас четверть населения мира вынуждены пить загрязненную питьевую воду.

«В таких условиях эффективные технологии нейтрализации вредных примесей, в первую очередь промышленных стоков, особенно важны», — приводит слова ученого телеканал «Подмосковье 360°».

Разработанный томскими учеными процесс очистки воды состоит из трех стадий — в ходе первой из них загрязненная вода — в зависимости от степени загрязнения — преобразуется в эмульсию или суспензию, пишет «Политэксперт». Полученная смесь впрыскивается в нагревательную камеру с температурой в 300–500 градусов Цельсия.

«При нагревании вода испаряется, негорючие примеси выпадают в осадок, а горючие — выгорают. Затем водяной пар конденсируется и мы получаем очищенную воду, которая может быть повторно использована, например, для технологических нужд», — приводит объяснения Стрижака «Вечерняя Москва».

Ранее «Газета.ru» писала о том, что российские ученые смоделировали новые пористые материалы — цеолиты — которые могут эффективно использоваться для очистки загрязненной воды.