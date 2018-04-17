Ереван, 17 апреля. Протестующие в Ереване отказались прекращать акции по требованию полиции. Руководитель акции, депутат парламента Армении Никол Пашинян разорвал соответствующий документ, переданный ему замначальника полиции Валерием Осипяном.

Передавая решение Пашиняну, Осипян предупредил участников акции, что было принято решение о прекращении собрания, передает РИА Новости.

«Я должен вас предупредить, что, учитывая событие 16 апреля, принято решение о прекращении собрания», — сказал Осипян.

Напомним, в настоящее время в Ереване проходят массовые собрания против избрания премьер-министром страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Кандидатура Саргсяна на данный пост была выдвинута в понедельник коалиционными силами – Республиканской партией Армении и Дашнакцутюном. Выборы премьера Армении пройдут 17 апреля.

Участники протестной акции пытались прорваться к зданию парламента Армении еще накануне. Как передавала «Газета.ру», массовые собрания заблокировали движение на центральных улицах Еревана. Как заявлял Пашинян, во вторник протестующие намерены заблокировать все подступы к парламенту.