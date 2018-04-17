Семьи дипломатов вернутся в Канаду с Кубы из-за «акустических атак»

Оттава, 17 апреля. Министерство иностранных дел Канады приняло решение вернуть на родину семьи сотрудников посольства страны на Кубе из-за неизвестного звукового воздействия, которому ранее дипломаты страны подверглись в Гаване.

Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Канады. Отмечается, что такие меры будут приняты для поддержки канадских дипломатов и их семей. Как пояснили в МИД, они вернуться в Канаду в ближайшие дни. Также министерство поменяет порядок отправки дипломатов в посольство в Гаване. Дипломатов на Кубе больше не будут сопровождать их семьи.

В МИД Канады рассказали, что дипломаты на Кубе пострадали от неизвестного звукового воздействия. Сотрудники и члены их семей продолжают испытывать головные боли и головокружения после возвращения в Канаду. Ранее сообщалось, что в результате «акустической атаки» пострадали 27 человек из 10 семей канадских дипломатов.