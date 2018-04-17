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Семьи дипломатов вернутся в Канаду с Кубы из-за «акустических атак»
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    Семьи дипломатов вернутся в Канаду с Кубы из-за «акустических атак»

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    Семьи дипломатов вернутся в Канаду с Кубы из-за «акустических атак»

    Оттава, 17 апреля. Министерство иностранных дел Канады приняло решение вернуть на родину семьи сотрудников посольства страны на Кубе из-за неизвестного звукового воздействия, которому ранее дипломаты страны подверглись в Гаване.

    Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Канады. Отмечается, что такие меры будут приняты для поддержки канадских дипломатов и их семей. Как пояснили в МИД, они вернуться в Канаду в ближайшие дни. Также министерство поменяет порядок отправки дипломатов в посольство в Гаване. Дипломатов на Кубе больше не будут сопровождать их семьи.

    В МИД Канады рассказали, что дипломаты на Кубе пострадали от неизвестного звукового воздействия. Сотрудники и члены их семей продолжают испытывать головные боли и головокружения после возвращения в Канаду. Ранее сообщалось, что в результате «акустической атаки» пострадали 27 человек из 10 семей канадских дипломатов.

    Семьи дипломатов вернутся в Канаду с Кубы из-за «акустических атак»

    Автор: Анна Иванова
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