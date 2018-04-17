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Сирия: в МО России рассказали о текущей ситуации в Восточной Гуте
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    Сирия: в МО России рассказали о текущей ситуации в Восточной Гуте

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    Сирия: в МО России рассказали о текущей ситуации в Восточной Гуте

    Дамаск, 17 апреля. Обстановка в сирийской Восточной Гуте стабильная, в настоящее время идет процесс восстановления мирной жизни. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

    «Ситуация в Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. Для поддержания правопорядка, обеспечения безопасности мирного населения, недопущения провокаций и оказания помощи местному населению организована совместная работа подразделений российской военной полиции и правоохранительных органов Сирии», — говорится в сообщении министерства обороны РФ.

    Отмечается, что главным направлением работы Центра по примирению враждующих сторон в САР на сегодняшний день является проведение мероприятий по обеспечению возвращения мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты, а также оказание им гуманитарной помощи.

    Накануне представители Центра по примирению провели рабочую встречу с губернатором провинции Дамаск для обсуждения вопросов по восстановлению уничтоженной инфраструктуры в городах Восточной Гуты, следует из сообщения ведомства.

    Ранее сообщалось, что свыше 59,5 тыс. человек вернулись в Восточную Гуту с начала гуманитарной операции.

    Автор: Дана Балан
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