Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
17 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По аэродромам Сирии вновь нанесен ракетный удар
Украина
На Украине ликвидировали единственный факультет авиации и космоса
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина Лента новостейЛента новостей СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    17 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По аэродромам Сирии вновь нанесен ракетный удар

    Аэродромы Сирии вновь подверглись ракетным ударам. Дональд Трамп принял решение приостановить ввод новых антироссийских санкций. В Армении проходят акции протеста, против бывшего президента Сержа Саргсяна. Новый терминал аэропорта Симферополя принял и отправил первые российские самолеты.
    8:31 17 Апреля 2018
    222

     

    Аэродромы Сирии вновь подверглись ракетным ударам

    17 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По аэродромам Сирии вновь нанесен ракетный удар

    По сирийским аэродромам вновь был нанесен ракетный удар. Сирийская ПВО перехватила три ракеты на подлете к аэродрому «Думейр», который расположен в 50 км от Дамаска, и шесть ракет над базой «Шайрат». Еще несколько ракет были направлены в сторону базы «Тифор» в восточной части провинции Хомс. Их также перехватили силы противовоздушной обороны. Стоит отметить, что в момент ракетного удара проходили переговоры о выходе боевиков из района «Думейра».

    Дональд Трамп принял решение приостановить ввод новых антироссийских санкций

    17 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По аэродромам Сирии вновь нанесен ракетный удар

    Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций против России. Ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, Вашингтон должен был объявить о введении новых ограничительных мер в этот понедельник. Она подчеркнула, что санкции коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, якобы способствовавшие развитию «химического оружия»

    В Армении проходят акции протеста, против бывшего президента Сержа Саргсяна

    17 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По аэродромам Сирии вновь нанесен ракетный удар

    Оппозиционные активисты в ночь с 16 на 17 апреля начали блокировать центральные улицы столицы Армении. Активисты построили заграждения, используя машины, городские скамейки и мусорные баки, движение на дорогах парализовано. Сегодня в парламенте республики пройдет голосование по выборам нового премьер-министра страны. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна, который 9 апреля завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны. Оппозиция проводит акции протеста с целью сорвать это избрание.

    Новый терминал аэропорта Симферополя принял и отправил первые российские самолеты

    17 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По аэродромам Сирии вновь нанесен ракетный удар

    Новый терминал крымского аэропорта в Симферополе в понедельник принял и отправил первые российские самолеты. К вечеру своего первого рабочего дня аэровокзал обслужил уже 40 рейсов и около семи тысяч пассажиров. В честь открытия в Крыму обыграли футуристический облик нового терминала и устроили гостям «космический день». На электронных табло кроме российских городов значились Венера, Марс и фантастическая планета Корусант. По залу аэропорта разгуливали в ожидании посадки Дарт Вейдер и Трансформеры, а через огромную электронную панель приветы землянам передавали жители других планет.

     

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    542
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    2561
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    2779
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    767