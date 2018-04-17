17 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По аэродромам Сирии вновь нанесен ракетный удар

Аэродромы Сирии вновь подверглись ракетным ударам По сирийским аэродромам вновь был нанесен ракетный удар. Сирийская ПВО перехватила три ракеты на подлете к аэродрому «Думейр», который расположен в 50 км от Дамаска, и шесть ракет над базой «Шайрат». Еще несколько ракет были направлены в сторону базы «Тифор» в восточной части провинции Хомс. Их также перехватили силы противовоздушной обороны. Стоит отметить, что в момент ракетного удара проходили переговоры о выходе боевиков из района «Думейра».

Дональд Трамп принял решение приостановить ввод новых антироссийских санкций Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций против России. Ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, Вашингтон должен был объявить о введении новых ограничительных мер в этот понедельник. Она подчеркнула, что санкции коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, якобы способствовавшие развитию «химического оружия»

В Армении проходят акции протеста, против бывшего президента Сержа Саргсяна Оппозиционные активисты в ночь с 16 на 17 апреля начали блокировать центральные улицы столицы Армении. Активисты построили заграждения, используя машины, городские скамейки и мусорные баки, движение на дорогах парализовано. Сегодня в парламенте республики пройдет голосование по выборам нового премьер-министра страны. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна, который 9 апреля завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны. Оппозиция проводит акции протеста с целью сорвать это избрание.