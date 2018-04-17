МЧС проводит на всей территории России учения по предотвращению половодья

Москва, 17 апреля. Во всех регионах России сегодня начались учения МЧС, направленные на предотвращение половодья.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства, специальные мероприятия, в которых примут участие представители различных служб, будут проходить в течение трех дней.

«В регионах, где из-за половодья или лесных пожаров уже введен режим ЧС, маневры будут проходить не по учебным вводным, а в реальной обстановке», — уточнили в российском МЧС.

В первый день учений все силы будут приведены в готовность к реагированию на ЧС. Во вторые сутки предстоит этап организации работ. На третий день состоится ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.

При этом, как подчеркивает «Газета.ru», вводные данные на учениях спрогнозированы по самому наихудшему сценарию развития вероятного половодья. Это сделано для проверки готовности максимального количества сил и средств к реальной ЧС.