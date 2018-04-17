Американские эксперты смоделировали последствия ядерного взрыва возле Белого дома

Вашингтон, 17 апреля. В Соединенных Штатах Америки смоделировали последствия взрыва ядерной боеголовки вблизи Белого дома в Вашингтоне.

Видео опубликовали на канале Science Magazine в YouTube. Отмечается, что эксперты создали сценарий национального реагирования №1. В рамках проекта они показали, как вести себя, и каких последствий стоит ожидать при взрыве атомной бомбы весом пять килограммов высокообогащенного урана в центре столицы США.

На кадрах моделируется ситуация, когда атомное оружие попало в руки террористов. Согласно сценарию, боевики атакуют столицу Соединенных Штатов. При этом радиация распространяется по Вашингтону с населением 730 тысяч человек. Показывается степень воздействия радиации на людей. Эксперты включили в ролик информацию о наилучших местах для убежища и способы эвакуации.