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Сирия: американские журналисты не нашли в Думе следов химатаки
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    Сирия: американские журналисты не нашли в Думе следов химатаки

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    Сирия: американские журналисты не нашли в Думе следов химатаки

    Нью-Йорк, 17 апреля. Журналисты телеканал One America News Network побывали на месте предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума и не обнаружили следов химической атаки. Об этом сообщает сайт канала.

    О поездке в Думу сообщил корреспондент Пирсон Шарп. По словам журналиста, он с коллегами побывал в городе в сопровождении представителей власти. Корреспонденты пообщались с 40 местными жителями, но не один из них не подтвердил факт применения химического оружия. Шарп подчеркнул, что опрошенные жители Думы назвали сообщение о химатаке «фальшивкой».

    «Они сказали, что это была фабрикация, фальшивка», — заявил журналист.

    По словам Шарпа, врачи больницы, в которой велась съемка якобы произошедшей химатаки, рассказали свою версию произошедшего. Медики сообщили, что в одну из палат больницы ворвались кричащие о химатаке люди. Они принесли мнимых пострадавших, начали поливать их водой из шланга и вести видеосъемку. Разнервничавшиеся врачи стали помогать ворвавшимся людям. Но, по словам главврача больницы, признаков применения химических веществ в тот день не было.

    Напомним, сообщение о якобы произошедшей 7 апреля в городе Дума химатаке распространила неправительственная организация «Белые каски». В качестве доказательств применения химического оружия были приведены лишь фотографии и видеозаписи.

    Россия назвала сообщение «Белых касок» фейком. Но США и их союзники использовали провокацию в качестве повода для нанесения по Сирии ракетных ударов.

    Автор: Виталий Малясев
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