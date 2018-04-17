Сирия: американские журналисты не нашли в Думе следов химатаки

Нью-Йорк, 17 апреля. Журналисты телеканал One America News Network побывали на месте предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума и не обнаружили следов химической атаки. Об этом сообщает сайт канала.

О поездке в Думу сообщил корреспондент Пирсон Шарп. По словам журналиста, он с коллегами побывал в городе в сопровождении представителей власти. Корреспонденты пообщались с 40 местными жителями, но не один из них не подтвердил факт применения химического оружия. Шарп подчеркнул, что опрошенные жители Думы назвали сообщение о химатаке «фальшивкой».

«Они сказали, что это была фабрикация, фальшивка», — заявил журналист.

По словам Шарпа, врачи больницы, в которой велась съемка якобы произошедшей химатаки, рассказали свою версию произошедшего. Медики сообщили, что в одну из палат больницы ворвались кричащие о химатаке люди. Они принесли мнимых пострадавших, начали поливать их водой из шланга и вести видеосъемку. Разнервничавшиеся врачи стали помогать ворвавшимся людям. Но, по словам главврача больницы, признаков применения химических веществ в тот день не было.

Напомним, сообщение о якобы произошедшей 7 апреля в городе Дума химатаке распространила неправительственная организация «Белые каски». В качестве доказательств применения химического оружия были приведены лишь фотографии и видеозаписи.

Россия назвала сообщение «Белых касок» фейком. Но США и их союзники использовали провокацию в качестве повода для нанесения по Сирии ракетных ударов.