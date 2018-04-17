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Сирия: более 59,5 тыс. человек вернулись в Восточную Гуту с начала гумоперации
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    Сирия: более 59,5 тыс. человек вернулись в Восточную Гуту с начала гумоперации

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    Сирия: более 59,5 тыс. человек вернулись в Восточную Гуту с начала гумоперации

    Дамаск, 17 апреля. В свои дома в Восточной Гуте в пригороде Дамаска вернулись 580 мирных жителей, а с начала гуманитарной операции их число составило 59 583 человека. Об этом в понедельник сообщает оборонное ведомство Российской Федерации.

    «За вчерашний день в Восточную Гуту вернулись в свои дома 580 мирных жителей, а с начала гуманитарной операции их число составило 59 583 человека», — следует из сообщения российского ведомства.

    Автор: Дана Балан
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