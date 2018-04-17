США могут ввести новые торговые меры против Китая

Вашингтон, 17 апреля. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых торговых мер в отношении Китая.

Как пишет The Wall Street Journal, новые ограничительные меры введут под предлогом того, что власти республики затрудняют работу американских технологических компаний. Отмечается, что в США готовят документ с претензиями американской стороны по этому вопросу.

Как пишут СМИ, Вашингтон недоволен, что американские корпорации, пользующиеся методом удаленной обработки данных, в том числе Amazon и Microsoft, по законам Китая для работы в государстве должны создавать совместные предприятия с китайскими компаниями.

Как пишет «Газета.ru», при этом азиатские партнеры могут иметь доступ к их технологиям. Напомним, ранее США опубликовали список китайской продукции, которая будет облагаться дополнительной 25% пошлиной. В ответ Пекин ввел на ряд американской продукции аналогичные сборы.