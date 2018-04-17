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Infiniti назвала цены на обновленный кроссовер QX80 для российского рынка
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    Infiniti назвала цены на обновленный кроссовер QX80 для российского рынка

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    Infiniti назвала цены на обновленный кроссовер QX80 для российского рынка

    Токио, 17 апреля. Японский автомобильный концерн Infiniti назвал цену обновленного кроссовера QX80. На российском рынке модель можно будет приобрести за 4,8 млн рублей.

    Отмечается, что продажи кроссовера начнутся в мае текущего года.

    Сообщается, что машина будет доступна на российском рынке с полным приводом, 5,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 405 лошадиных сил.

    Кроссовер будет доступен в двух комплектациях — Luxe и Luxe ProACTIVE, пишет «Ньюинформ».

    По имеющимся данным, Luxe с семиместным и вoсьмиместным салоном будет предлагаться от 4,8 млн рублей, а версия Luxe ProActive в семиместном варианте — от 5,1 млн рублей.

    Напомним, в начале этого месяца компания Infiniti открыла прием предварительных заказов на обновленный QX80. Стоимость транспортного средства увеличилась практически на миллион - дoрейстайлинговый кроссовер на сегодняшний день предлагается за 3,950 млн рублей.

    Автор: Дана Балан
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