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Франция хочет отобрать у Башара Асада орден Почетного легиона
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    Франция хочет отобрать у Башара Асада орден Почетного легиона

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    Франция хочет отобрать у Башара Асада орден Почетного легиона

    Париж, 17 апреля. Власти Франции инициировали процедуру лишения президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона.

    Как напоминают «Известия», высшим знаком отличия Франции – национальным орденом сирийский лидер был удостоен в 2001 году и получил его во время визита Париж из рук тогдашнего французского президента Жака Ширака.

    «Елисейский дворец подтверждает, что процедура отзыва ордена Почетного легиона в отношении Башара Асада действительно начата», — сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

    Как напоминает «Газета.ru», в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Впрочем, по мнению российского Генштаба, несмотря на заявления Парижа, Франция ракеты по территории САР не запускала.

    Автор: Константин Терехов
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