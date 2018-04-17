Франция хочет отобрать у Башара Асада орден Почетного легиона

Париж, 17 апреля. Власти Франции инициировали процедуру лишения президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона.

Как напоминают «Известия», высшим знаком отличия Франции – национальным орденом сирийский лидер был удостоен в 2001 году и получил его во время визита Париж из рук тогдашнего французского президента Жака Ширака.

«Елисейский дворец подтверждает, что процедура отзыва ордена Почетного легиона в отношении Башара Асада действительно начата», — сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Как напоминает «Газета.ru», в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Впрочем, по мнению российского Генштаба, несмотря на заявления Парижа, Франция ракеты по территории САР не запускала.