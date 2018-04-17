Около 60 экспертов будут работать в ООН над сбором данных о преступлениях в Сирии

Нью-Йорк, 17 апреля. В состав нового органа по сбору фактов о преступлениях, совершенных в Сирии за время конфликта в государстве, войдет около 60 экспертов, до сих пор никто из его представителей не получил возможность посетить Сирию. Об этом рассказала руководитель новой организации Катрин Марши-Уэль в первом отчете механизма, который будет вынесен на обсуждение Генассамблеи ООН.

Отмечается, что Генассамблея ООН приняла решение о создании организации в 2016 году. В состав команды должны войти следователи и аналитики различного профиля, в том числе криминалистического, военного, политического и связанного с аппаратом безопасности.

Как подчеркнула Марши-Уэль, в настоящее время специалисты не могут попасть в Сирию, но они будут продолжать обращаться к властям Сирии из Нью-Йорка и Женевы, где находится офис структуры.