В Раде рассказали о нежелании украинских властей прекратить конфликт в Донбассе

Киев, 17 апреля. Власти Украины не выполняют Минские соглашения и не заинтересованы в прекращении конфликта в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Парламентарий отметил, что до сих пор не выполняются Минские соглашения, и украинские власти не предложили ни закона о выборах в Донбассе, ни закона об амнистии.

«Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта», — заключил Мураев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал изменение формата военной операции в Донбассе. По данным RT, с 30 апреля в Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил.