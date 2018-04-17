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В Раде рассказали о нежелании украинских властей прекратить конфликт в Донбассе
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    В Раде рассказали о нежелании украинских властей прекратить конфликт в Донбассе

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    В Раде рассказали о нежелании украинских властей прекратить конфликт в Донбассе

    Киев, 17 апреля. Власти Украины не выполняют Минские соглашения и не заинтересованы в прекращении конфликта в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

    Парламентарий отметил, что до сих пор не выполняются Минские соглашения, и украинские власти не предложили ни закона о выборах в Донбассе, ни закона об амнистии.

    «Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах, ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта», — заключил Мураев.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал изменение формата военной операции в Донбассе. По данным RT, с 30 апреля в Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил.

    Автор: Виталий Малясев
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