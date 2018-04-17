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Политика
В ОЗХО рассказали, что США рассматривают варианты на случай отсутствия улик о химатаке в Сирии
Политика
В ОЗХО рассказали, что США рассматривают варианты на случай отсутствия улик о химатаке в Сирии
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    В ОЗХО рассказали, что США рассматривают варианты на случай отсутствия улик о химатаке в Сирии

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    В ОЗХО рассказали, что США рассматривают варианты на случай отсутствия улик о химатаке в Сирии

    Гаага, 17 апреля. США и их союзники уже рассматривают варианты действий на случай, если информация о применении правительственными силами Сирии химоружия в городе Дума не подтвердится. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    Выступая по итогам 58-й сессии Исполнительного совета организации, он напомнил слова американского посла, что российские специалисты побывали на месте предполагаемого применения химоружия и «что-то там подчистили». Американский дипломат обвинил РФ в том, что она якобы помогает Сирии замести следы.

    Как подчеркнул Шульгин, такие заявления не что иное, как «неуклюжая попытка американцев подстелить соломку, чтобы не было больно падать», когда выяснится правда. Он также подчеркнул, что США «занервничали» и начали «лихорадочно искать оправдание своих шагов». Напомним, ранее коалиция во главе с США нанесла удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия. Россия неоднократно заявляла, что информация о применении химического оружия Дамаском является вбросом и провокацией боевиков.

    В ОЗХО рассказали, что США рассматривают варианты на случай отсутствия улик о химатаке в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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