Президент Единой лиги ВТБ оценил шансы «Химок» в серии плей-офф Евролиги с ЦСКА

Москва, 17 апреля. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил шансы подмосковных «Химок» в серии плей-офф Евролиги с московским ЦСКА.

Он согласился с тем, что в текущем сезоне химчане выступают слабо, поскольку сложно играть в двух турнирах (Евролиге и Лиге ВТБ — Прим.ред.).

«Поэтому нередко клубы, которые попадают в Евролигу, свой следующий сезон в Единой лиге проводят неровно, допускают ошибки. Так было с «Локо», УНИКСом, сейчас с «Химками», — рассказал президент Лиги.

Кущенко также отметил, что у армейцев в этом плане есть огромный опыт выступлений на высоком уровне, пишут «Известия».

По его словам, в серии плей-офф Евролиги может произойти все что угодно. Однако, продолжил он, в паре «Химки» — ЦСКА очевидно, что фаворитами являются армейцы.

«Химчане могут навязать борьбу, но выиграть серию у современного ЦСКА — очень сложная задача. Игроки, тренерский штаб и руководство столичного клуба обладают огромным опытом и выстраивают стратегию таким образом, чтобы быть на пике формы в апреле-мае», — резюмировал он.

Напомним, первый матч плей-офф Евролиги между «Химками» и ЦСКА состоится 17 апреля.