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Президент Единой лиги ВТБ оценил шансы «Химок» в серии плей-офф Евролиги с ЦСКА
Украина
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    Президент Единой лиги ВТБ оценил шансы «Химок» в серии плей-офф Евролиги с ЦСКА

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    Президент Единой лиги ВТБ оценил шансы «Химок» в серии плей-офф Евролиги с ЦСКА

    Москва, 17 апреля. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил шансы подмосковных «Химок» в серии плей-офф Евролиги с московским ЦСКА.

    Он согласился с тем, что в текущем сезоне химчане выступают слабо, поскольку сложно играть в двух турнирах (Евролиге и Лиге ВТБ — Прим.ред.).

    «Поэтому нередко клубы, которые попадают в Евролигу, свой следующий сезон в Единой лиге проводят неровно, допускают ошибки. Так было с «Локо», УНИКСом, сейчас с «Химками», — рассказал президент Лиги.

    Кущенко также отметил, что у армейцев в этом плане есть огромный опыт выступлений на высоком уровне, пишут «Известия».

    По его словам, в серии плей-офф Евролиги может произойти все что угодно. Однако, продолжил он, в паре «Химки» — ЦСКА очевидно, что фаворитами являются армейцы.

    «Химчане могут навязать борьбу, но выиграть серию у современного ЦСКА — очень сложная задача. Игроки, тренерский штаб и руководство столичного клуба обладают огромным опытом и выстраивают стратегию таким образом, чтобы быть на пике формы в апреле-мае», — резюмировал он.

    Напомним, первый матч плей-офф Евролиги между «Химками» и ЦСКА состоится 17 апреля.

    Автор: Дана Балан
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