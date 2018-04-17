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Из-за блокировки Telegram в России наблюдаются сбои в работе Viber
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    Из-за блокировки Telegram в России наблюдаются сбои в работе Viber

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    Из-за блокировки Telegram в России наблюдаются сбои в работе Viber

    Москва, 17 апреля. Администрация мессенджера Viber предупредила своих российских пользователей о возможных сбоях работы приложения.

    Как сообщают «Известия», речь идет не о тотальных проблемах, а только при использовании встроенной функции телефонии. Причина сбоев напрямую связана с блокировкой в России работы другого популярного мессенджера Telegram.

    «Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon», — говорится в сообщении администрации Viber в Twitter.

    Как напоминает «Газета.ru», накануне Роскомнадзор внес в «черный» список порядка 1,8 млн IP-адресов, принадлежащие Amazon Web Services, которые Telegram использовал для обхода блокировки в российском сегменте сети.

    Из-за блокировки Telegram в России наблюдаются сбои в работе Viber

    Добавим, что в конце прошлой недели Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ из-за того, что администрация Telegram не передала ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

    Автор: Константин Терехов
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