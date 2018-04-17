Сирия: правительственная армия нашла в Думе фабрику боевиков по изготовлению оружия

Дума, 17 апреля. В сирийском городе Дума был обнаружен большой объект боевиков запрещенной в РФ группировки «Джейш Аль-Ислам», где они занимались производством вооружения.

Как пишет SANA, армия Сирии нашла фабрику по изготовлению минометов и гранат. Отмечается, что террористы использовали здание Культурного центра в Думе под крупнейший строительный завод и хранилище строительных растворов и гранат.

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По данным СМИ, на заводе было установлено современное оборудование для производства оружия, а также находилась авторемонтная мастерская.