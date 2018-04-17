Роскомнадзор изучает возможности сервисов для обхода блокировки Telegram в России

Москва, 17 апреля. В настоящее время Роскомнадзор занимается изучением методов, используемых для обхода блокировки в России известного мессенджера Telegram. По итогам изучения систем прокси и VPN будут приниматься конкретные решения, нацеленные на дальнейшее внедрение блокировки — или же на возвращение к переговорам с компанией.

«Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется, — приводят «Известия». — По результатам будут приниматься конкретные решения».

Как отметили в ведомстве, в определении Таганского суда Москвы прямо указано, что обязанность заблокировать технические условия для доступа к программе мессенджера накладывается не только на Роскомнадзор, но и на другие лица — в том числе на владельцев прокси- и VPN-сервисов, пишет «Газета Кемерова».

Infox.ru напоминает, что создатель Telegram Павел Дуров заявил, что требование ФСБ и Роскомнадзора о передаче ключей для дешифровки сообщений в мессенджере является «технически невыполнимым» — ключи меняются в автоматическом режиме и недоступны никому, кроме пользователей.

«Газета.ru» писала о том, что спор между Telegram и Роскомнадзором начался с требования ФСБ предоставить доступ к сообщениям террористов, которые подготовили взрыв в метро Петербурга в прошлом году. В мессенджере отказались выполнить эти требования, сославшись на техническую невозможность, однако эксперты Роскомнадзора уверены, что предоставление ключей возможно.