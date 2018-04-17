Бесконечные запугивания: Захарова рассказала о плане «Б» США против России

Москва, 17 апреля. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова объяснила, почему США прибегают к «бесконечным запугиваниям и санкциям» в адрес Москвы.

Российский дипломат отметила, что американские власти не смогли «поддерживать дипломатическую игру» с Россией, в связи с чем перешли к реализации другого плана, передает телеканал «Россия 24».

Захарова считает, что США реализуют так называемый «план Б».

«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям», — подчеркнула представитель российского ведомства.

Кроме того, по мнению Захаровой, введение новых ограничений является частью «большой стратегии».

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что против Москвы готовятся новые санкции из-за ситуации в Сирии.

Американские издание Washington Post позже сообщило, что 45-й глава США Дональд Трамп распорядился остановить введение новых ограничений.