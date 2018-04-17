Меню
Политика
Бесконечные запугивания: Захарова рассказала о плане «Б» США против России
Украина
В Раде рассказали о нежелании украинских властей прекратить конфликт в Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    Бесконечные запугивания: Захарова рассказала о плане «Б» США против России

    46

    Бесконечные запугивания: Захарова рассказала о плане «Б» США против России

    Москва, 17 апреля. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова объяснила, почему США прибегают к «бесконечным запугиваниям и санкциям» в адрес Москвы.

    Российский дипломат отметила, что американские власти не смогли «поддерживать дипломатическую игру» с Россией, в связи с чем перешли к реализации другого плана, передает телеканал «Россия 24».

    Захарова считает, что США реализуют так называемый «план Б».

    «К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям», — подчеркнула представитель российского ведомства.

    Кроме того, по мнению Захаровой, введение новых ограничений является частью «большой стратегии».

    Бесконечные запугивания: Захарова рассказала о плане «Б» США против России

    Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что против Москвы готовятся новые санкции из-за ситуации в Сирии.

    Американские издание Washington Post позже сообщило, что 45-й глава США Дональд Трамп распорядился остановить введение новых ограничений.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    53
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    1868
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    2117
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    682