Сирия: правительственные войска наступают на позиции боевиков на юго-востоке от Хамы

Дамаск, 17 апреля. Сирийская арабская армия (САА) ведет наступление на юго-востоке от Хамы, террористы несут большие потери. Об этом сообщает новостное агентство SANA.

По данным издания, САА развивает наступление в юго-восточных окрестностях Хамы. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Фронт Аль-Нусра» несут тяжелые потери. Сообщается о ликвидации десятков террористов и уничтожении военного оборудования.

Напомним, в сирийской провинции Хама продолжаются бои правительственных войск с боевиками, которые нередко атакуют гражданские объекты. Накануне стало известно, что в результате нападения террористов на водонапорную станцию Эль-Кантара без воды в Хаме остались 200 тысяч мирных жителей.