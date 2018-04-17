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Сирия: правительственные войска наступают на позиции боевиков на юго-востоке от Хамы
Политика
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    Сирия: правительственные войска наступают на позиции боевиков на юго-востоке от Хамы

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    Сирия: правительственные войска наступают на позиции боевиков на юго-востоке от Хамы

    Дамаск, 17 апреля. Сирийская арабская армия (САА) ведет наступление на юго-востоке от Хамы, террористы несут большие потери. Об этом сообщает новостное агентство SANA.

    По данным издания, САА развивает наступление в юго-восточных окрестностях Хамы. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Фронт Аль-Нусра» несут тяжелые потери. Сообщается о ликвидации десятков террористов и уничтожении военного оборудования.

    Напомним, в сирийской провинции Хама продолжаются бои правительственных войск с боевиками, которые нередко атакуют гражданские объекты. Накануне стало известно, что в результате нападения террористов на водонапорную станцию Эль-Кантара без воды в Хаме остались 200 тысяч мирных жителей.

    Автор: Виталий Малясев
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