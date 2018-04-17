Роскомнадзор уведомил о предстоящей блокировке организаторов обхода запрета Telegram

Москва, 17 апреля. Роскомнадзор собирается заблокировать помимо самого мессенджера Telegram еще и способы обхода блокировок. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам Чикова, ведомство уведомило о предстоящих блокировках владельцев прокси-серверов и VPN. Ожидается, что их могут заблокировать «за экстремизм и призывы к массовым беспорядкам».

Напомним, ранее ФСБ запросила у мессенджера переписку по двум телефонным номерам террористов, однако Telegram не предоставил эти сведения. Затем ведомство попросило мессенджер предоставить ключи о дешифровке сообщений пользователей, которые также не были предоставлены. Роскомнадзор вынес решение о необходимости выполнения условий. Руководство мессенджера заявило, что не может предоставить ключи, так как не имеет технической возможности. ФСБ подала в суд. Позже Telegram был заблокирован.