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Роскомнадзор уведомил о предстоящей блокировке организаторов обхода запрета Telegram
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    Роскомнадзор уведомил о предстоящей блокировке организаторов обхода запрета Telegram

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    Роскомнадзор уведомил о предстоящей блокировке организаторов обхода запрета Telegram

    Москва, 17 апреля. Роскомнадзор собирается заблокировать помимо самого мессенджера Telegram еще и способы обхода блокировок. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

    По словам Чикова, ведомство уведомило о предстоящих блокировках владельцев прокси-серверов и VPN. Ожидается, что их могут заблокировать «за экстремизм и призывы к массовым беспорядкам».

    Напомним, ранее ФСБ запросила у мессенджера переписку по двум телефонным номерам террористов, однако Telegram не предоставил эти сведения. Затем ведомство попросило мессенджер предоставить ключи о дешифровке сообщений пользователей, которые также не были предоставлены. Роскомнадзор вынес решение о необходимости выполнения условий. Руководство мессенджера заявило, что не может предоставить ключи, так как не имеет технической возможности. ФСБ подала в суд. Позже Telegram был заблокирован. 

    Роскомнадзор уведомил о предстоящей блокировке организаторов обхода запрета Telegram

    Автор: Анна Иванова
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