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Трамп собирается заменить американских солдат в Сирии отрядами союзников
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    Трамп собирается заменить американских солдат в Сирии отрядами союзников

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    Трамп собирается заменить американских солдат в Сирии отрядами союзников

    Вашингтон, 17 апреля. Белый дом собирается с помощью союзников создать на подконтрольной территории Сирии воинский контингент, который заменит американских военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, администрация президента США пытается собрать «арабские силы», которые заменят американских военных в Сирии и будут содействовать «стабилизации в северной части страны» после поражения террористической организации ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

    Сообщается, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон уже связывался с руководителем египетской разведки, чтобы узнать, может ли Каир помочь в реализации плана. Также издание сообщает, что США попросили Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар направить в Сирию войска.

    Напомним, ранее RT сообщила, что в Белом доме заявили о намерении вернуть военных США из Сирии «так скоро, как это будет возможно».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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