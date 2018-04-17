Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

Москва, 17 апреля. Рубль перешел к росту на фоне сообщений о том, что американские власти отложили принятие новых ограничительных мер в отношении России.

Отмечается, что на фоне этой новости российская валюта укрепилась к доллару на 82 копейки, к евро – на 75 копеек. Как пишет РИА Новости, по словам аналитика Сергея Дроздова, рынки и раньше были готовы к отскоку, однако сообщения о решении американского лидера оказали существенное влияние на этот тренд.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился остановить введение новых антироссийский санкций. Напомним, о подготовке новых ограничительных мер из-за ситуации в Сирии против РФ ранее рассказала американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли.