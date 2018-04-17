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Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России
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    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

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    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Москва, 17 апреля. Рубль перешел к росту на фоне сообщений о том, что американские власти отложили принятие новых ограничительных мер в отношении России.

    Отмечается, что на фоне этой новости российская валюта укрепилась к доллару на 82 копейки, к евро – на 75 копеек. Как пишет РИА Новости, по словам аналитика Сергея Дроздова, рынки и раньше были готовы к отскоку, однако сообщения о решении американского лидера оказали существенное влияние на этот тренд.

    Ранее президент США Дональд Трамп распорядился остановить введение новых антироссийский санкций. Напомним, о подготовке новых ограничительных мер из-за ситуации в Сирии против РФ ранее рассказала американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли.

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Автор: Анна Иванова
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